Синоптики прогнозують в новорічну ніч легкий мороз

Сніг на Новий рік очікується тільки в південних областях. Вночі температура опуститься до 9° морозу.

Стало відомо, яка погода буде в новорічну ніч КМДА

За попередніми даними, нау Києві очікується легкий мороз, повідомила начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Людмила Савченко.

"У новорічну ніч у Києві - без опадів і мороз невеликий, 3-8°, за сьогоднішніми даними, і вдень також буде невеликий мінус 2-3° морозу, без опадів", - повідомила Савченко агентству "Інтерфакс-Україна".

Синоптик зазначила, що середня температура по Україні в ніч на 1 січня 2017 року буде 3-9° морозу, у південних областях очікується невеликий сніг. Вдень 31 грудня очікується від 4° морозу до 2° тепла.

Раніше заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко повідомив, що в листопаді-грудні 2016 року середньомісячна температура очікується близькою до норми, а в січні-лютому – вище середньої багаторічної. "Тому в цілому зима 2016-2017 року характеризується як відносно тепла", - додав заступник директора Укргідрометцентру.