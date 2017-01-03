Синоптики прогнозують сильні морози на Різдво

У деяких областях України 7 січня буде до 20 градусів морозу.
7 січня очікується подальше зниження температури. Так, у Чернігівській і Сумській областях у ніч на Різдво прогнозується до 26 градусів морозу, в західних областях України – до мінус 21 градуса.
У столиці вночі 7 січня – 19 – 21 градус морозу, вдень – мінус 17 – 19 градусів.
Детальніше про погоду не різдво – у графіку Укргідрометцентру.
Раніше, говорячи про довгостроковий прогноз погоди на зиму, заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко повідомив, що в листопаді-грудні 2016 року середньомісячна температура очікується близькою до норми, а в січні-лютому – вище середньої багаторічної. "Тому в цілому зима 2016-2017 року характеризується як відносно тепла", - додав заступник директора Укргідрометцентру.DT.UA