Синоптики прогнозують сильні морози на Різдво

У деяких областях України 7 січня буде до 20 градусів морозу.

Різдво в Україні буде морозним Василь Артюшенко, DT.UA

В Україні на Різдво, 6-7 січня прогнозується значне похолодання, в деяких областях вдень буде до 20 градусів морозу. Так, вже в ніч на 6 січня, у західних областях України, а також у Києві, стовпчик термометра опуститься до 14 – 16 градусів нижче нуля, вдень буде 12 – 14 градусів морозу. На сході та півдні України вночі 6 січня – 4 – 8 градусів морозу, вдень 1 – 6 нижче нуля, повідомляє Укргідрометцентр.

7 січня очікується подальше зниження температури. Так, у Чернігівській і Сумській областях у ніч на Різдво прогнозується до 26 градусів морозу, в західних областях України – до мінус 21 градуса.

У столиці вночі 7 січня – 19 – 21 градус морозу, вдень – мінус 17 – 19 градусів.

Детальніше про погоду не різдво – у графіку Укргідрометцентру.

Укргідрометцентр

Раніше, говорячи про довгостроковий прогноз погоди на зиму, заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко повідомив, що в листопаді-грудні 2016 року середньомісячна температура очікується близькою до норми, а в січні-лютому – вище середньої багаторічної. "Тому в цілому зима 2016-2017 року характеризується як відносно тепла", - додав заступник директора Укргідрометцентру.