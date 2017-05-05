Синоптики попередили про сильні дощі та град у західних областях України



Зливи можливі протягом всього дня 5 травня.

На заході України можливий град Facebook/Олександр Корнійчук

Протягом п'ятниці, 5 травня у західних областях України очікуються сильні дощі, грози, град і шквали.

За даними Укргідрометцентру, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, Закарпатській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій областях грози, місцями град і шквали, 15-20 м/с; у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській областях сильні дощі, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

У Хмельницькій, Рівненській та Волинській областях дощі прогнозуються з самого ранку.

Як повідомлялося, у суботу, 6 травня, на більшій частині території країни утримається суха погода, лише на Закарпатті, Прикарпатті та в Карпатах невеликі дощі, місцями грози.