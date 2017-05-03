Синоптики обіцяють потепління в найближчі дні

Погоду західних областей визначатиме вологе і прохолодне повітря, на решті території - тепла і суха повітряна маса в полі підвищеного тиску.
Вітер в Україні північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, на Закарпатті та крайньому півдні 11-14°; вдень 18-23° тепла, на півдні країни та місцями у Вінницькій області - до 25°.
у Києві В четвер без опадів, температура вночі 6-8°, вдень 20-22°.
У п'ятницю, 5 травня, в Україні - без опадів, лише в західних областях короткочасні дощі, окремі грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 4-9°, на півдні та Закарпатті до 13°; вдень 17-22°.
У Києві 5 травня без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень близько 20°.
Нагадаємо, що за даними Центральної геофізичної обсерваторії, в квітні 2017 року середня температура в Києві становила 10,4° тепла, що на 1,7° вище кліматичної норми.DT.UA