Синоптики обіцяють потепління в найближчі дні

Погоду західних областей визначатиме вологе і прохолодне повітря, на решті території - тепла і суха повітряна маса в полі підвищеного тиску.

У Києві знову може потеплішати до 20° DT.UA

У четвер, 4 травня, в Україні без опадів, лише в більшості західних областей очікуються короткочасні дощі, повідомляє

Вітер в Україні північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, на Закарпатті та крайньому півдні 11-14°; вдень 18-23° тепла, на півдні країни та місцями у Вінницькій області - до 25°.

у Києві В четвер без опадів, температура вночі 6-8°, вдень 20-22°.

У п'ятницю, 5 травня, в Україні - без опадів, лише в західних областях короткочасні дощі, окремі грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 4-9°, на півдні та Закарпатті до 13°; вдень 17-22°.

У Києві 5 травня без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень близько 20°.

Нагадаємо, що за даними Центральної геофізичної обсерваторії, в квітні 2017 року середня температура в Києві становила 10,4° тепла, що на 1,7° вище кліматичної норми.