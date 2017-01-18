Синоптики дали прогноз погоди на Водохреща

На Водохреща багато православних пірнають в ополонку, намагаючись змити з себе усі гріхи.

Стало відомо, яка погода буде на Водохреща Василь Артюшенко, DT.UA

У четвер, 19 січня, в Україні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, лише в Криму невеликий мокрий сніг, повідомляє

В західних областях вночі та вранці подекуди туман. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер північно-східний з переходом на західний, 3-8 м/с; у південній частині північно-східний, 7-12 м/с, окремі пориви 15-18 м/с.

Температура у південній частині вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу; на решті території вночі 10-15° морозу, у західних областях до 18° морозу, вдень 3-8° морозу; в Карпатах вночі 15-20°, вдень 10-15° морозу.

В м. Києві мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний з переходом на західний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень близько 5° морозу.

Нагадаємо, що 19 січня православні та греко-католики відзначають свято Хрещення Господнього, який збігається з Богоявленням. Хрещення є третім великим святом різдвяно-новорічного циклу і пов'язане з хрещенням у Йордані Ісуса Христа. На Водохреща в Україні існує традиція купатися в ополонці.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії середньодобова температура повітря за кліматичною нормою в Києві складає 7,3° морозу. Найхолодніша ніч 23,0° морозу була у 1942 році, а найтепліший день 9,8° тепла в 2007 році. Ймовірність випадіння опадів у цей день складає 47%. Цьогорічне відзначення Дня Хрещення в Києві буде проходити при погоді, яка відповідає кліматичній нормі.