Син екс-голови Тячівської РДА намагався незаконно вивезти з країни 400 тисяч доларів - Москаль

Незадекларована готівка була захована під запасним колесом Maserati.

Москаль розповів про фінансово-митні оборудки родини екс-голови Тячівської РДА

Прикордонна поліція Румунії ввечері 1 травня на міжнародному пункті пропуску "Солотвино – Сігету Мармацієй" затримала подружжя Михайла та Олени Йовдій з Тячівського району Закарпатської області, повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Генадій Москаль.

Під час огляду автомобіля Maserati, на якому подружжя перетнуло українсько–румунський кордон, під запасним колесом було виявлено 400 тисяч доларів незадекларованої готівки. Гроші не були належним чином оформлені ані при виїзді з України, ані при в'їзді в Румунію.

При цьому Михайло Йовдій є сином колишнього голови Тячівської райдержадміністрації, керівника партії "Єдиний центр" Василя Йовдія. За даними Генадія Москаля, автомобіль, на якому вивозили готівку, був придбаний у той самий час, коли Василь Йовдій керував районом.

"Наостанок питання – хто повірить, що наші митники не помітили 400 тисяч доларів під запасним колесом? Особисто я не вірю, тому доручив прокуратурі й СБУ провести ретельну перевірку цього факту й притягнути їх до відповідальності. Взагалі-то оцінку професійної сліпоти митників мало б зробити керівництво Держмитслужби. Подивимося на його реакцію", - резюмував Москаль.

Як повідомлялося раніше, у січні цього року співробітники Держприкордонслужби спільно з працівниками СБУ та працівниками митниці попередили у Сумській області спробу вивезення в Росію радіонавігаційного пристрою, який використовується в складі бортових систем військових літаків.