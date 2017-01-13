Сім'ї загиблих в зоні АТО співробітників ДФС наділять ветеранськими пільгами

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Постанова Кабміну має забезпечити соціальний захист цієї категорії громадян.

Сім'ї загиблих в зоні АТО фіскалів наділять ветеранськими пільгами sfs.gov.ua

Кабінет міністрів поширив норму про соціальний захист ветеранів війни на сім'ї загиблих або зниклих без вісті під час антитерористичної операції (АТО) осіб рядового і начальницького складу Державної фіскальної служби.

Згідно з постановою Кабміну, уряд встановив право придбання соціальних гарантій статусу ветерана війни сім'ями осіб рядового і начальницького складу підрозділів ГФС загиблих (зниклих безвісти) при безпосередній участі в АТО, забезпечення її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення.

Як повідомляється в постанові, це рішення сприятиме забезпеченню належного рівня соціального захисту цієї категорії громадян.

Як повідомлялося, новорічна вечірка ДФС обійшлася в 450 тисяч гривень.