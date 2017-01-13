Сім'ї загиблих в зоні АТО співробітників ДФС наділять ветеранськими пільгами

Постанова Кабміну має забезпечити соціальний захист цієї категорії громадян.
Згідно з постановою Кабміну, уряд встановив право придбання соціальних гарантій статусу ветерана війни сім'ями осіб рядового і начальницького складу підрозділів ГФС загиблих (зниклих безвісти) при безпосередній участі в АТО, забезпечення її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення.
Як повідомляється в постанові, це рішення сприятиме забезпеченню належного рівня соціального захисту цієї категорії громадян.
Як повідомлялося, новорічна вечірка ДФС обійшлася в 450 тисяч гривень.Інтерфакс-Україна