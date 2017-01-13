Топ Новини
<
>

Сім'ї загиблих в зоні АТО співробітників ДФС наділять ветеранськими пільгами

13 січня в 21:11

Постанова Кабміну має забезпечити соціальний захист цієї категорії громадян.

1ГФС1 налоговая ДФС
Сім'ї загиблих в зоні АТО фіскалів наділять ветеранськими пільгами
sfs.gov.ua
Кабінет міністрів поширив норму про соціальний захист ветеранів війни на сім'ї загиблих або зниклих без вісті під час антитерористичної операції (АТО) осіб рядового і начальницького складу Державної фіскальної служби.

Згідно з постановою Кабміну, уряд встановив право придбання соціальних гарантій статусу ветерана війни сім'ями осіб рядового і начальницького складу підрозділів ГФС загиблих (зниклих безвісти) при безпосередній участі в АТО, забезпечення її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення.

Дивіться фото: Керівників ДФС Київської області затримали за корупцію та "кришування" конвертцентру

Як повідомляється в постанові, це рішення сприятиме забезпеченню належного рівня соціального захисту цієї категорії громадян.

Як повідомлялося, новорічна вечірка ДФС обійшлася в 450 тисяч гривень.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Читайте також
Теги соціальний ГФС ветерани АТО війна посол захист Кабмін Правий уряд вечірка рішення
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.25
EUR 29.10
Останні новини