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Силове зняття блокади на РНБО не розглядалося – Насалик

17 лютого в 00:08

Міністр заявив, що учасники блокади мають намір завдати шкоди українській економіці.

Насалик
Насалик вкотре розкритикував дії учасників блокади
Рада національної безпеки та оборони на засіданні у четвер, 16 лютого, не обговорювала варіант силового зняття блокади залізничного сполучення з окупованими районами Донецької та Луганської областей, заявив міністр енергетики та вугільної промыленности Ігор Насалик.

"На засіданні РНБО силовий метод вирішення цього питання не обговорювався", – запевнив міністр в ефірі "24 каналу".

Він також заявив, що метою учасників блокади є нанесення шкоди економіці України.

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Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк заявили про початок блокади переміщення залізницею товарів через лінію розмежування з окупованими районами Луганської та Донецької областей. "Штаб блокади торгівлі з окупантами" перекрив рух потягів на ділянці Гірське – Золоте, в Бахмуті та станції Фенольна.

В уряді стверджують, що постачання вугілля з окупованої території немає альтернативи, і заявляють, що блокада ОРДЛО підриває енергетичну безпеку країни. 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну було прийнято постанову про запровадження надзвичайних заходів у енергетиці.

Наступного дня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури" від 16 лютого.

За матеріалами: DT.UA , 112 Україна ,
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Теги АТО блокада ОРДЛО вугілля Насалик РНБО
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