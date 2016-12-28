Сила підземних поштовхів в Україні не перевищувала трьох балів — ДСНС

Землетрус відчувався в Одеській і Чернівецькій областях.

На території деяких областей України зафіксовані незначні підземні поштовхи від двох до трьох балів dnevnik.hr

У ніч на середу, 28 грудня, на території деяких областей України зафіксовані незначні підземні поштовхи від двох до трьох балів за шкалою Ріхтера, повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

"Поштовхи відчувалися на території України в південних районах Одеської області (міста Ізмаїл, Рені, Болград, а також Одеса), в місті Чернівці, за попередньою інформацією, від двох до трьох балів за шкалою Ріхтера без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Україні в ніч на середу, 28 грудня, відчувався землетрус, який відбулося в Румунії.

В минулий раз землетрус в Румунії було зафіксовано восени цього року. Як повідомлялося, румунський землетрус 24 вересня відчувався в сусідніх країнах: Молдові і Україні - аж до Києва. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області тоді було зафіксовано поштовх силою приблизно 3-4 бали за шкалою Ріхтера.