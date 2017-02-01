Січень у Києві був тепліший за кліматичну норму на 1 градус

Найхолодніше в Києві було на на православне Різдво, коли мінімальна температура опустилась до 18,7 градусів морозу.

Січень був не такий вже й холодний, як здавалося Василь Артюшенко, DT.UA

За даними Центральної геофізичної обсерваторії середньомісячнасічня в Києві склала -4,9° морозу, що перевищує кліматичну норму менше ніж на градус.

Цьогорічний січень відзначився нестабільністю температурного режиму. За місяць спостерігали три періоди з температурою суттєво нижчою за кліматичну норму: з 6 по 9 січня, 26 і 27 січня, 30 і 31 січня.

Найхолодніше у цьогорічному січні було на православне Різдво, коли мінімальна температура опустилась до 18,7 градусів морозу, а найтепліше – 2 січня, коли максимальна температура піднялась до 3,4 градусів тепла.

Опадів у Києві випало 32 мм, що склало 67% кліматичної норми.

Найбільша висота снігового покриву досягла 14 см 12 та 13 січня. Максимальне промерзання грунту, завдяки наявності снігового покриву, не перевищило 25 см.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньорічна температура 2016 року у Києві становила +9,5°, що на 1,8° перевищує кліматичну норму. Більшість місяців року мали суттєве перевищення середньомісячних температур стосовно кліматичної норми, особливо лютий – аж на 6,2°. Разом з тим прохолодні жовтень і листопад суттєво знизили середньорічну температуру. Найхолодніше було 4 січня – -19,4°. Найтеплішим днем було 17 липня, коли температура у затінку досягала +35,4°.