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Січень у Києві був тепліший за кліматичну норму на 1 градус

1 лютого в 13:49

Найхолодніше в Києві було на на православне Різдво, коли мінімальна температура опустилась до 18,7 градусів морозу.

мороз погода зима
Січень був не такий вже й холодний, як здавалося
Василь Артюшенко, DT.UA
За даними Центральної геофізичної обсерваторії середньомісячна температура повітря січня в Києві склала -4,9° морозу, що перевищує кліматичну норму менше ніж на градус.

Цьогорічний січень відзначився нестабільністю температурного режиму. За місяць спостерігали три періоди з температурою суттєво нижчою за кліматичну норму: з 6 по 9 січня, 26 і 27 січня, 30 і 31 січня.

Найхолодніше у цьогорічному січні було на православне Різдво, коли мінімальна температура опустилась до 18,7 градусів морозу, а найтепліше – 2 січня, коли максимальна температура піднялась до 3,4 градусів тепла.

Опадів у Києві випало 32 мм, що склало 67% кліматичної норми.

Найбільша висота снігового покриву досягла 14 см 12 та 13 січня. Максимальне промерзання грунту, завдяки наявності снігового покриву, не перевищило 25 см.

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За даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньорічна температура 2016 року у Києві становила +9,5°, що на 1,8° перевищує кліматичну норму. Більшість місяців року мали суттєве перевищення середньомісячних температур стосовно кліматичної норми, особливо лютий – аж на 6,2°. Разом з тим прохолодні жовтень і листопад суттєво знизили середньорічну температуру. Найхолодніше було 4 січня – -19,4°. Найтеплішим днем було 17 липня, коли температура у затінку досягала +35,4°.

За матеріалами: DT.UA
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Теги клімат температура
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