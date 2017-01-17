Швейцарія виділить Україні 100 мільйонів доларів – Порошенко

Гроші надійдуть до кінця січня.
За його словами, гроші надійдуть до кінця січня. Це є першою частиною траншу фінансової допомоги Швейцарської Конфедерації на підтримку України.
"Вдячний нашим швейцарським партнерам за підтримку територіальної цілісності України, суттєвий внесок у діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і значне фінансування гуманітарних проектів", - заявив Порошенко на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, під час зустрічі сторони досягли домовленості прискорити спільні дії щодо повернення Україні банківських активів, заморожених в Швейцарії під час розслідування "злочинів попередньої влади".
Як повідомлялося, Порошенко прибув до швейцарського Давосі для участі у Всесвітньому економічному форумі.DT.UA