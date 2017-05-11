Штаб повідомив про загострення на приморському напрямку в зоні АТО

Через ворожі обстріли загинув український військовослужбовець, троє – отримали поранення.

Бойовики активно застосовують міномети Оксана Денисова, DT.UA

У четвер, 11 травня, бойовики російсько-терористичних формувань 25 разівв зоні проведення антитерористичної операції. Протягом дня окупанти активно застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети. Через ворожі обстріли один український військовослужбовець загинув, троє отримали поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Найбільш складна обстановка зберігається на приморському напрямку, де терористи задіяли 82-мм міномети, гранатомети і стрілецьку зброю під час обстрілів Мар'їнки, Красногорівки, Широкиного, Павлополя та Чермалика. Крім того, по Широкиному супротивник наніс удар із протитанкового ракетного комплексу. Водяне окупанти обстрілювали зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів. Під Лебединським і Водяним були помічені снайпери противника.

Луганське на донецькому напрямку терористи накривали вогнем з 82-мм мінометів і БМП. По Авдіївці окупанти також били з мінометів калібру 82 міліметри, а Зайцеве обстрілювали з БМП і стрілецької зброї. По Новгородському терористи відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї. В районі Кам'янки були зафіксовані провокації із застосуванням великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Кримське на Луганщині терористи накрили вогнем з 120-мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів і БМП. По Новозванівці окупанти вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї, а Валуйське обстріляли зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, напередодні бойовики 15 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Протягом дня терористи активно застосовували міномети заборонених Мінськими домовленостями калібрів, а поблизу Широкиного використали "Гради".

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".