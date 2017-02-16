Штаб блокади заявив про початок перекриття автомобільних доріг

В районі Золотого на Луганщині облаштовують редут.

У районі Золотого встановили блокпост Семен Семенченко / Facebook

Учасники торговоїпочали перекривати автомобільні дороги. У четвер, 16 лютого, активісти заблокували рух транспорту з товарами в окуповані райони на ділянці бахмутської траси.

"Сьогодні відкрито блокпост на автомобільній дорозі в районі селища Золоте Луганської області. Триває облаштування редуту", – сказано в повідомленні "Штабу блокади торгівлі з окупантами" у Facebook.

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк, заблокували гілку залізниці Луганськ – Лисичанськ - Попасна на ділянці Гірське - Золоте для припинення торгівлі з окупованими районами Донецької та Луганської областей.

2 лютого близько 50 осіб з допомогою автомобілів перекрили залізничні переїзд в Бахмуті Донецької області, а через тиждень – заблокували переїзд Ясинувата-Костянтинівка на станції Фенольна.

В уряді стверджують, що постачання вугілля з окупованої території немає альтернативи, і заявляють, що блокада ОРДЛО підриває енергетичну безпеку країни. 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну було прийнято постанову про запровадження надзвичайних заходів у енергетиці.