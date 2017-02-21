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Штаб блокади ОРДЛО заявив про готовність Гройсмана скасувати дозволи СБУ на переміщення товарів у Донбасі

21 лютого в 11:55

Уряд пропонує активістам блокади окупованих територій увійти до комісії з обміну військовополоненими.

Блокада ОРДЛО
Активісти блокади ОРДЛО думають над пропозиціями Гройсмана щодо врегулювання ситуації
Семен Семенченко / Facebook
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розглянув пропозиції Штабу блокади ОРДЛО щодо негайного звільнення полонених і прийняття закону, що забороняє торгівлю з окупантами, а також висунув зустрічні пропозиції щодо врегулювання переміщення вантажів в Донбасі.

Згідно з повідомленням "Штабу блокади торгівлі з окупантами" в Facebook, отримавши офіційне запрошення на переговори від прем'єр-міністра, штаб виступив з пропозиціями щодо негайного звільнення військовополонених, а також прийняття "закону про окуповані території, який законодавчо забороняє торгівлю на крові".

"Зустрічна пропозиція прем'єра Гройсмана звучить так: 1. Представники штабу входять у комісію з обміну полоненими; 2. Кабінет міністрів скасовує дозволи, видані СБУ на переміщення товарів і видає Постанову, що регулює переміщення вантажів у відповідності з Законом про боротьбу з тероризмом", – вказується в повідомленні.

Як зазначають у штабі, Гройсман послався на те, що не може впливати на більшість у БПП і НФ в Раді, тому прийняття закону від нього не залежить. Штаб пообіцяв розглянути пропозиції прем'єра і дати відповідь після консультацій з експертами.

"У будь-якому випадку Блокада не припиняється ні на хвилину, а подальші перемовини мають бути максимально публічними і відкритими для народу", – підкреслюють активісти.

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Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк заявили про початок блокади переміщення залізницею товарів через лінію розмежування з окупованими районами Луганської та Донецької областей. "Штаб блокади торгівлі з окупантами" перекрив рух потягів на ділянці Гірське – Золоте, в Бахмуті та станції Фенольна.

В уряді стверджують, що постачання вугілля з окупованої території немає альтернативи, і заявляють, що блокада ОРДЛО підриває енергетичну безпеку країни. 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну було прийнято постанову про запровадження надзвичайних заходів у енергетиці.

Наступного дня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури" від 16 лютого.

Детальніше про значення та наслідки транспортної блокади ОРДЛО читайте в статті Оксани Сироїд "Скальпель" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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