Школи Авдіївки повинні відновити роботу 6 лютого – Жебрівський

Напередодні Авдіївку відвідала голова МОЗ Уляна Супрун.

Ситуація в Авдіївці стабілізується Сайт РНБО

Всі школиготуються відновити навчальний процес з понеділка, 6 лютого, заявив голова Донецької військово цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

У своєму Facebook він також зазначив, що 5 лютого Авдіївку відвідала в. о. голови Моз Уляна Супрун.

"Сьогодні до нас в Авдіхвку приїжджала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Мінстр високо оцінила роботу лікарні в Авдіївці і зауважила, що на прикладі організації роботи медиків в Авдіївці у міністерстві розроблять алгоритм дій для інших міст України. Особливо для прифронтових територій"- написав посадовець.

За його словами, Супрун також пообіцяла сприяти залученню для розвитку Авдіївської лікарні допомоги української діаспори.

Напередодні, 5 лютого президент України Петро Порошенко повідомив про відновлення електропостачання Авдіївки Донецької області після завершення ремонтних робіт на пошкоджених у ході обстрілів лініях електропередач.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російської армії порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".