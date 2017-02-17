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Шкіряк запропонував заборонити ресурс Mail.ru слідом за "Вконтакте" і "Одноклассники"

17 лютого в 15:09

Ідею блокування російських соцмереж в Україні підтримало СБУ і є позитивний сигнал з Адміністрації президента, заявив Шкіряк.

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Шкіряк закликав українців користуватися будь-якими соціальними мережами, крім російських
Pixabay
Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк закликав заблокувати в Україні російський ресурс Mail.ru.

"Я закликаю всіх нормальних і адекватних людей відкривати власні сторінки в ФБ, Твіттер, Гуглі. Де завгодно, але тільки не в соцмережах Мордора. Я категорично проти існування в Україні соцмереж, контрольованих державою-агресором і які активно наповнюються провокаційним, шкідливим, антидержавним контентом", - написав Шкіряк в Facebook.

Він також зазначив, що в ідеї блокування російських соціальних мереж є підтримка СБУ і позитивний сигнал з Адміністрації президента.

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Раніше Зорян Шкіряк заявив, що в Україні необхідно заборонити російські соціальні мережі "Вконтакте" і "Одноклассники".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія Україна соцмережі заборона ресурс вконтакте СБУ
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