Шкіряк запропонував заборонити ресурс Mail.ru слідом за "Вконтакте" і "Одноклассники"

Ідею блокування російських соцмереж в Україні підтримало СБУ і є позитивний сигнал з Адміністрації президента, заявив Шкіряк.
"Я закликаю всіх нормальних і адекватних людей відкривати власні сторінки в ФБ, Твіттер, Гуглі. Де завгодно, але тільки не в соцмережах Мордора. Я категорично проти існування в Україні соцмереж, контрольованих державою-агресором і які активно наповнюються провокаційним, шкідливим, антидержавним контентом", - написав Шкіряк в Facebook.
Він також зазначив, що в ідеї блокування російських соціальних мереж є підтримка СБУ і позитивний сигнал з Адміністрації президента.
Раніше Зорян Шкіряк заявив, що в Україні необхідно заборонити російські соціальні мережі "Вконтакте" і "Одноклассники".DT.UA