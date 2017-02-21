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Військовослужбовці в окупованому Криму все частіше вживають наркотики - розвідка

21 лютого в 11:46

Військові лікарі проводитимуть "рейди" для виявлення наркозалежних серед військових.

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Російські військові завдяки наркотикам вже бачать "світле майбутнє" Криму
schlenger86 / Depositphotos
Військовослужбовці з'єднань і частин Збройних Сил Російської Федерації, які дислокуються в анексованому Криму, все частіше вживають наркотичні речовини. Вживання наркотиків популярне як серед представників  рядового, так і командного складу, повідомляють в прес-службі Головного управління Розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідників, керівництво Міністерства оборони РФ ініціювало створення бригад військових лікарів для боротьби з поширенням наркозалежності серед кримських військових.

Бригади мають провести комплекс спеціальних заходів, у тому числі "рейдові" тестування особового складу на вміст у організмі наркотичних речовин.

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Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що російські військові в Криму порушують дисципліну та пиячать. Так, для профілактики та лікування випадків "білої гарячки" та алкогольної інтоксикації медслужба базового табору батальйонної тактичної групи (БТГр) зі складу 51 парашутно-десантного полку 106 повітряно-десантної дивізії ЗС РФ придбала велику кількість антидепресантів та гепатопротекторів.

За матеріалами: DT.UA
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Теги військові Крим Росія наркотики
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