Військовослужбовці в окупованому Криму все частіше вживають наркотики - розвідка

Військові лікарі проводитимуть "рейди" для виявлення наркозалежних серед військових.
За даними розвідників, керівництво Міністерства оборони РФ ініціювало створення бригад військових лікарів для боротьби з поширенням наркозалежності серед кримських військових.
Бригади мають провести комплекс спеціальних заходів, у тому числі "рейдові" тестування особового складу на вміст у організмі наркотичних речовин.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що російські військові в Криму порушують дисципліну та пиячать. Так, для профілактики та лікування випадків "білої гарячки" та алкогольної інтоксикації медслужба базового табору батальйонної тактичної групи (БТГр) зі складу 51 парашутно-десантного полку 106 повітряно-десантної дивізії ЗС РФ придбала велику кількість антидепресантів та гепатопротекторів.DT.UA