В "ДНР" назріває конфлікт між "донецькими", "горлівськими" і військовими ЗС Росії — розвідка

Для запобігання відновленню впливу "горлівських", "донецькі" намагаються призначити на ключові посади в Горлівці своїх представників.

Терористи не можуть поділити "владу" в окупованих містах Донеччини vk/club_donbasskih

Представник "донецького угруповання" терористів "ДНР", самопроголошений "мер" окупованої Горлівки Приходько встановив особистий контроль над усіма сферами міського управління, повідомили вМіноборони України.

"У місті фіксуються численні випадки перерозподілу активів сектору приватної торгівлі із залученням представників криміналітету. З цією метою наприкінці квітня ц.р. розпочато проведення масштабних перевірок практично всіх суб'єктів підприємницької діяльності. Через побоювання "податкових" перевірок значна кількість підприємців згорнули власний бізнес. Проте, навіть у таких випадках від місцевих бізнесменів вимагають надання доступу до місць зберігання товару для його опису та конфіскації продукції українського виробництва", - йдеться в повідомленні ГУР.

В розвідці наголосили, що для запобігання відновленню впливу "горлівських", "донецькі" намагаються призначити на ключові посади у владі Горлівки своїх представників.

"З цією метою, у місті розпочата комплексна перевірка "правоохоронних органів та органів виконавчої влади", за результатами якої очікуються масові звільнення "посадовців". На сьогодні вже порушено "кримінальну справу" щодо "начальника управління охорони здоров'я Горлівської міської адміністрації" за фактами розкрадання гуманітарної допомоги", - додали в ГУР.

В таких умовах невдоволення діями "донецького угруповання" зростає як на рівні "регіональної еліти", так і серед місцевих жителів. Зазначене може призвести до силового конфлікту між двома ворогуючими сторонами. Не виключається участь у них спеціальних підрозділів ЗС РФ (досвід "груп врегулювання бізнесу", що застосовувалися "Моторолою" та "Гіві").

Нагадаємо, уродженця Ульяновська українські військові знищили в районі Бахмутської траси 26 квітня цього року. Снайперська дуель між групою російських найманців, до складу якої входив Шаріфуллін, та двома військовослужбовцями Збройних сил України тривала довше доби.