Серед постраждалих від теракту в Єрусалимі немає громадян України, але інформація уточнюється - посол

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За кермом вантажівки, що в'їхала в групу ізраїльських військових, перебував араб з ізраїльським посвідченням особи.

Посол України в Ізраїлі розповів, що йому відомо про теракт в Єрусалимі Times of Israel

За попередніми даними, серед постраждалих відгромадян України немає, однак дані уточнюються, повідомив посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко.

"За попередніми даними, українців серед постраждалих не було, але ми уточнюємо дані", - заявив дипломат в коментарі "112 Україна".

За його словами, за кермом вантажівки, що в'їхала в групу військових на набережній в східній частині міста, знаходився араб з ізраїльським посвідченням особи.

Раніше повідомлялося, що в Єрусалимі в результаті наїзду вантажівки на пішоходів загинули щонайменше чотири і поранено більше 15 осіб. Жертвами атаки стали ізраїльські військовослужбовці.

Правоохоронці підозрюють, що наїзд був умисним. Представник ізраїльської поліції назвав інцидент терористичною атакою.