Серед постраждалих від теракту в Єрусалимі немає громадян України, але інформація уточнюється - посол

За кермом вантажівки, що в'їхала в групу ізраїльських військових, перебував араб з ізраїльським посвідченням особи.
"За попередніми даними, українців серед постраждалих не було, але ми уточнюємо дані", - заявив дипломат в коментарі "112 Україна".
За його словами, за кермом вантажівки, що в'їхала в групу військових на набережній в східній частині міста, знаходився араб з ізраїльським посвідченням особи.
Раніше повідомлялося, що в Єрусалимі в результаті наїзду вантажівки на пішоходів загинули щонайменше чотири і поранено більше 15 осіб. Жертвами атаки стали ізраїльські військовослужбовці.
Правоохоронці підозрюють, що наїзд був умисним. Представник ізраїльської поліції назвав інцидент терористичною атакою.112 Україна