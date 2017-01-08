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Серед постраждалих від теракту в Єрусалимі немає громадян України, але інформація уточнюється - посол

8 січня в 16:21

За кермом вантажівки, що в'їхала в групу ізраїльських військових, перебував араб з ізраїльським посвідченням особи.

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Посол України в Ізраїлі розповів, що йому відомо про теракт в Єрусалимі
Times of Israel
За попередніми даними, серед постраждалих від теракту в Єрусалимі громадян України немає, однак дані уточнюються, повідомив посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко.

"За попередніми даними, українців серед постраждалих не було, але ми уточнюємо дані", - заявив дипломат в коментарі "112 Україна".

За його словами, за кермом вантажівки, що в'їхала в групу військових на набережній в східній частині міста, знаходився араб з ізраїльським посвідченням особи.

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Раніше повідомлялося, що в Єрусалимі в результаті наїзду вантажівки на пішоходів загинули щонайменше чотири і поранено більше 15 осіб. Жертвами атаки стали ізраїльські військовослужбовці.

Правоохоронці підозрюють, що наїзд був умисним. Представник ізраїльської поліції назвав інцидент терористичною атакою.

За матеріалами: 112 Україна
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Теги посол Ізраїль Єрусалим
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