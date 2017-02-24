Сенат Нідерландів підтримає ратифікацію Угоди про асоціацію України з ЄС у квітні – ЗМІ

У верхній палаті парламенту Нідерландів знайдеться достатньо голосів на підтримку України.
За словами співрозмовника журналістів, у верхній палаті парламенту Нідерландів (Сенаті), є достатня кількість голосів для ухвалення позитивного рішення щодо Угоди про асоціацію.
"Ми очікуємо, що у квітні вже можливо і Сенат (Верхня палата парламенту) ратифікує Договір, після цього – підписує ратифікаційні грамоти король і їх передають до Брюсселю", – підсумувало джерело.
Нагадаємо, 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціаціюУкраїна-ЄС. Ратифікацію Угоди підтримали 89 з 150 депутатів палати. 55 проголосували проти.
Голосування відбулося в останній можливий день, оскільки в п'ятницю Палата представників припиняє роботу до завершення виборів і відновить засідання вже в новому складі.
Як повідомлялося, Нідерланди планували ратифікувати Угоду про асоціацію України з ЄС у січні 2017 року.УНІАН