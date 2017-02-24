Сенат Нідерландів підтримає ратифікацію Угоди про асоціацію України з ЄС у квітні – ЗМІ

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У верхній палаті парламенту Нідерландів знайдеться достатньо голосів на підтримку України.

Верхня палата Парламенту Нідерландів має схвалити ратифікацію угоди про асоціацію України з ЄС pixabay.com

Сенат королівства Нідерландів проголосує на підтримкуугоди про асоціацію України з Євросоюзом, повідомляє " УНІАН " з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

За словами співрозмовника журналістів, у верхній палаті парламенту Нідерландів (Сенаті), є достатня кількість голосів для ухвалення позитивного рішення щодо Угоди про асоціацію.

"Ми очікуємо, що у квітні вже можливо і Сенат (Верхня палата парламенту) ратифікує Договір, після цього – підписує ратифікаційні грамоти король і їх передають до Брюсселю", – підсумувало джерело.

Нагадаємо, 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціаціюУкраїна-ЄС. Ратифікацію Угоди підтримали 89 з 150 депутатів палати. 55 проголосували проти.

Голосування відбулося в останній можливий день, оскільки в п'ятницю Палата представників припиняє роботу до завершення виборів і відновить засідання вже в новому складі.

Як повідомлялося, Нідерланди планували ратифікувати Угоду про асоціацію України з ЄС у січні 2017 року.