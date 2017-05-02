СБУ затримала в Одесі групу ймовірних терористів і провокаторів

Усі затримані є місцевими мешканцями, а не прибулими до міста іноземцями.

В Одесі група осіб готувала диверсії та провокації, їх затримали СБУ

Оперативні співробітники Служби безпеки України спільно з підрозділом "Альфа" затримали вгрупу осіб, яких підозрюють у підготовці терактів, диверсій і провокацій, повідомила прес-служба відомства.

Відомо, що усі затримані є місцевими мешканцями. Співробітники СБУ наголошують на тому, що усі підозри цілком обґрунтовані.

Наразі тривають оперативні слідчі дії.

"Співробітники Служби безпеки України проводять в Одесі заходи щодо недопущення терористичних проявів у першій декаді травня. Правоохоронні органи Одещини працюють у повній взаємодії та не дозволять дестабілізувати ситуацію в регіоні", - нагадали у прес-службі СБУ.

Раніше в СБУ повідомляли, що в перших числах травня провокаційні проросійські акції не виключені також у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися великі масові зіткнення за участю прихильників єдності України і проросійських активістів. Під час масових заворушень загинули 48 людей і постраждали більше 200. Більшість загинули в Будинку профспілок під час пожежі.