СБУ затримала п'ятьох адміністраторів антиукраїнських спільнот в соцмережах

Напередодні свят 1,2,8 та 9 травня проросійскі адміністратори намагалися використати соціальні мережі "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Служба безпеки України затримала п'ятьох власників та адміністраторів антиукраїнських спільнот у соціальних мережах.

"На завдання своїх кураторів з російських спецслужб мешканці Київської, Миколаївської, Дніпропетровської та Львівської областей розповсюджували напередодні травневих свят заклики до радикалізації публічних акцій з нагоди 1,2,8 та 9 травня, а також намагалися використати соціальні мережі для ініціювання масових заворушень", - йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

У всіх випадках відкрито кримінальні провадження за ст. 109, 110 та 258-3 Кримінального кодексу України.

У жовтні 2016 року Служба безпеки України затримала в Сумах громадянку, яка в соціальній мережі російського походження закликала до створення т.зв. "сумської народної республіки".