СБУ заборонила Стівену Сігалу в'їзд в Україну на п'ять років

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Крім гри у другосортних голлівудських бойовиках Стівен Сігал відомий любов'ю до Путіна і поїздками в окупований Крим.

Зірці бойовиків класу "Б" заборонили в'їзд в Україну Кадр/YouTube

СБУ заборонила в'їзд в Україну терміном на п'ять років американському актору і громадянину Росії

"Керуючись частиною 1 статті 13 закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" та статтею 7 закону України "Про основи національної безпеки України", Службою безпеки України прийнято рішення про заборону виїзду в Україну зазначеній особі строком на 5 років", - йдеться у відповіді СБУ на запит інтернет-видання "Апостроф".

У листопаді 2016 року президент Росії Володимир Путін підписав указ про прийняття до громадянства РФ американського актора Стівена Сігала.

Раніше Сігал висловлював свою симпатію до Путіна і підтримував його дії, бував в окупованому Криму. Деякі західні ЗМІ заявляли про бажання Путіна зробити Сігала почесним консулом в Каліфорнії та Арізоні.