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СБУ заборонила Стівену Сігалу в'їзд в Україну на п'ять років

5 травня в 18:23

Крім гри у другосортних голлівудських бойовиках Стівен Сігал відомий любов'ю до Путіна і поїздками в окупований Крим.

Александр Лукашенко
Зірці бойовиків класу "Б" заборонили в'їзд в Україну
Кадр/YouTube
СБУ заборонила в'їзд в Україну терміном на п'ять років американському актору і громадянину Росії Стівену Сігалу.

"Керуючись частиною 1 статті 13 закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" та статтею 7 закону України "Про основи національної безпеки України", Службою безпеки України прийнято рішення про заборону виїзду в Україну зазначеній особі строком на 5 років", - йдеться у відповіді СБУ на запит інтернет-видання "Апостроф".

У листопаді 2016 року президент Росії Володимир Путін підписав указ про прийняття до громадянства РФ американського актора Стівена Сігала.

Раніше Сігал висловлював свою симпатію до Путіна і підтримував його дії, бував в окупованому Криму. Деякі західні ЗМІ заявляли про бажання Путіна зробити Сігала почесним консулом в Каліфорнії та Арізоні.

За матеріалами: DT.UA , Апостроф ,
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