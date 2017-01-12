СБУ визначає правову оцінку публікації Савченко списків полонених - Тандіт

Савченко порушила закон про персональні дані людини, зазначив радник голови СБУ.

Тандіт прокоментував публікацію Савченко списків полонених публікацією списків полонених порушила низку норм українського законодавства. Найближчим часом СБУ дасть правову оцінку даному інциденту, заявив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандем.

"У даному випадку порушено досить велику кількість правових норм. Зараз СБУ визначає правову оцінку того, що сталося. Ми говоримо про закон про персональні дані людини, в міжнародній практиці це неприпустимо", - сказав він в ефірі "5 каналу".

Радник також зазначив, що таку інформацію можна давати без дозволу родичів.

"Надя або її помічники обдзвонювали близьких, рідних, матерів? Питали, чи готові вони дати згоду або хочуть вони, щоб прізвища їхніх синів почали зараз всюди розкручувати, в тому числі за лінією дотику. Є закон про боротьбу з тероризмом, в даному випадку вона як посадова особа не мала права називати імена наших захисників військових відкрито", - додав Тандіт.

"Ми проводимо експертну оцінку і дамо в найближчому часі правову оцінку того, що вона зробила", - підсумував він.

Нагадаємо, 10 січня Савченко, всупереч проханням СБУ, опублікувала списки полонених і зниклих безвісти в Донбасі. За словами народного депутата, Україною розшукуються 494 безвісти зниклих. Пізніше також були опубліковані отредакторованные списки полонених російських військових.

Як повідомлялося, 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким. У СБУ стверджують, що Савченко не координувала свої дії з ними. Однак, як стало відомо DT.UA, Надія Савченко зустрічалася з радником голови СБУ Юрієм Тандітом напередодні та після своєї зустрічі з ватажками "ДНР/ЛНР". У переговорах з бойовиками також брав участь близький до Віктора Медведчука керівник ГО "Офіцерський корпус" Володимир Рубан.