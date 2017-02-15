СБУ виявила віруси, якими були атаковані Держказначейство і Мінфін

На розробку вірусів класу APT витрачаються великі ресурси. Це не звичайні віруси, якими заражаються комп'ютери звичайних користувачів.

Стало відомо, які віруси використовували для атаки на Держказначейство і Мінфін econo.com.ua

СБУ виявила віруси класу APT (Advanced Persistent Threat), які розробляються для атак на об'єкти критичної інфраструктури України, повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

"У грудні 2016 року відбулися атаки проти державної фінансової системи України, зокрема, Держказначейства, НБУ, Міністерства фінансів, а також низки державних підприємств. У цей час ми виявили новий механізм дистанційного управління вірусами, це клас APT-вірусів, які безпосередньо розробляються саме для того, щоб вражати об'єкти критичної інфраструктури", - сказав Ткачук на брифінгу.

Він зазначив, що це не ті шкідливі програмні коди, з якими можна зіткнутися в широкому використанні, і якими заражаються комп'ютери звичайних користувачів. "Мова йде про віруси, на розробку яких витрачаються великі ресурси, щоб заражати системи об'єктів критичної інфраструктури", - пояснив Ткачук.

Представник СБУ зазначив, що цьому механізму надана умовна назва TeleBots. "Шкідливий код ми детально проаналізували і можемо сказати про те, що існують ознаки того, що цей програмний код розроблявся тими ж спеціалістами, які причетні до розробки класу вірусів, що входять в таку сім'ю Black Energy. Як ви знаєте, раніше, в 2016 році вірусом класу Black Energy були заражені деякі обленерго та інші об'єкти енергетичної інфраструктури", - розповів він.

Як повідомлялося, в результаті кібератак на сайти Міністерства фінансів України та Державного казначейства, проведених в грудні цього року, відомства втратили три терабайти інформації.