СБУ виявила п'ять схованок з боєприпасами в зоні АТО

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Під час обшуку були вилучені гранатомети РПГ-26И, мінометна міна та вісім гранатометних пострілів.

Співробітники СБУ виявили п'ять схованок з боєприпасами в районі проведення АТО СБУ

Співробітники Служби безпеки України виявили п'ять схованок з боєприпасами в районі проведення антитерористичної операції в Донбасі, повідомили в прес-службі СБУ сьогодні, 24 грудня.

"Схованки були обладнані в лісопосадках та покинутих будівлях в селах Іванівка та Широкино в Донецькій області, в місті Старобільськ та селах Лиман і Муратово в Луганській області", - йдеться в повідомленні прес-служби СБУ в Facebook.

У відомстві додали, що під час обшуку були вилучені зі схронів два протитанкових гранатомети РПГ-26И, мінометна міна, вісім гранатометних пострілів, десять гранат, один кілограм пластиду і більше тисячі патронів різного калібру.

На даний момент тривають відповідні процесуальні дії.

Раніше повідомлялось, що розвідники ЗСУ знайшли зброю та вибухівку в мішках з-під російської "гуманітарки".