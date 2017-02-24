СБУ виявила на Луганщині схованку з десятками ракет

Бойові ракети ховали у гаражі.
У "схроні", який був в гаражі, ховали 80 некерованих авіаційних ракет З-8КО . У кожній з ракет – по кілограму вибухівки, яка за руйнівною силою в шість разів перевищує тротил, повідомили в прес-службі СБУ.
Також в районі Авдіївки співробітники СБУ знайшли вогнемет "Джміль", залишений бойовиками. Подібна зброя перебуває на озброєнні російської армії, відзначають в СБУ.
Раніше повідомлялося, що саме з вогнемету "Джміль" був убитий один з лідерів бойовиків "Донбасу" Михайло Товстих (Гіві).DT.UA