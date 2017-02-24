Топ Новини
<
>

СБУ виявила на Луганщині схованку з десятками ракет

24 лютого в 06:05


Бойові ракети ховали у гаражі.

324
Ракети зберігали в ящиках в звичайному гаражі
СБУ
Служба безпеки України виявила схованку зі зброєю в районі міста Сватове Луганської області.

У "схроні", який був в гаражі, ховали 80 некерованих авіаційних ракет З-8КО . У кожній з ракет – по кілограму вибухівки, яка за руйнівною силою в шість разів перевищує тротил, повідомили в прес-службі СБУ.

Також в районі Авдіївки співробітники СБУ знайшли вогнемет "Джміль", залишений бойовиками. Подібна зброя перебуває на озброєнні російської армії, відзначають в СБУ.

Читайте також: СБУ виявила п'ять схованок з боєприпасами в зоні АТО

Раніше повідомлялося, що саме з вогнемету "Джміль" був убитий один з лідерів бойовиків "Донбасу" Михайло Товстих (Гіві).

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.91
EUR 28.45
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...