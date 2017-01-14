СБУ викрила велику мережу з торгівлі контрафактним алкоголем

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Фальсифіковану горілку продавали на всій території Запорізької області.

У Запорізькій області налагодили збут фальшивої горілки styleru.net.

Оперативники СБУ та працівники прокуратури викрили велику мережу з торгівлі фальсифікованою горілкою в Запорізькій області.

"Правоохоронці встановили, що менеджмент компанії, що займається оптовою торгівлею алкогольною продукцією, разом з легальним алкоголем реалізовував фальсифіковану горілку. Контрафакт ділки поставляли в торгові точки по всій території області. Зловмисники щодня реалізовували до двох тисяч літрів фальсифікованого алкоголю", - повідомив прес-центр СБУ.

Обшуки проводилися в Запоріжжі, Мелітополі і Бердянську, в результаті виявлено майже 20 тис. пляшок контрафактної горілки і тисяча літрів спирту, виробник якого поки невідомий.

Як повідомлялося, восени минулого року від отруєння фальшивою горілкою, яку робили в Харківській області, загинули 65 людей. Співробітники "Альфи", харківської прокуратури та податкової міліції затримали організаторів виготовлення сурогатного алкоголю, через який загинули більше трьох десятків людей.

Правоохоронці вилучили більше чотирьох тонн технічного спирту та обладнання для виготовлення сурогату. Зараз ГФС разом з правоохоронцями відпрацьовують не тільки канали, по яких завозили спирт, але і місця продажу продукції, яку встигли розповсюдити по Україні.

Пізніше перший заступник голови ГФС України Сергій Білан повідомив, що метанол, з якого в Харкові робили сурогатний алкоголь постачали з підприємства у Сєвєродонецьку Луганської області, а туди спирт потрапляв з РФ.

7 жовтня прокуратура оголосила про підозру можливого посередника у поширенні сурогатного алкоголю.