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СБУ викрила мережу інформаторів "ЛНР"

1 березня в 07:12

Встановлені особи всіх інформаторів, але затриманий поки тільки один.

СБУ
СБУ спіймала шпону бойовиків
В місті Щастя Луганської області діяла мережа інформаторів терористичної організації "ЛНР". Її викрили оперативники СБУ.

"Правоохоронці затримали місцевого жителя, який протягом 2015-2017 років за завданням кураторів збирав і передавав терористам дані про переміщення колон з військовою технікою, місця дислокації, видах озброєння підрозділів сил антитерористичної операції", - повідомляє прес-центр СБУ. Також встановлені особи інших учасників информаторской мережі, які будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

Зібрані інформаторами відомості використовувалися бойовиками для обстрілу українських військових на лінії розмежування.

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СБУ відкрило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Раніше СБУ викрила механізм фінансування терористичної організації "ЛНР" урядом Російської Федерації.

За матеріалами: DT.UA
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