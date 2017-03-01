СБУ викрила мережу інформаторів "ЛНР"

Встановлені особи всіх інформаторів, але затриманий поки тільки один.

СБУ спіймала шпону бойовиків

В місті Щастя Луганської області діяла мережа інформаторів терористичної організації "ЛНР". Її викрили оперативники СБУ.

"Правоохоронці затримали місцевого жителя, який протягом 2015-2017 років за завданням кураторів збирав і передавав терористам дані про переміщення колон з військовою технікою, місця дислокації, видах озброєння підрозділів сил антитерористичної операції", - повідомляє прес-центр СБУ. Також встановлені особи інших учасників информаторской мережі, які будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

Зібрані інформаторами відомості використовувалися бойовиками для обстрілу українських військових на лінії розмежування.

СБУ відкрило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Раніше СБУ викрила механізм фінансування терористичної організації "ЛНР" урядом Російської Федерації.