СБУ викликає Губарєва на допит

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Колишнього ватажка проросійських терористів чекають в Києві наступного тижня.

СБУ хоче, щоб Губарєв з'явився в Києві наступного тижня. vk/Павел Губарев

СБУ опублікувала повістку, адресовану колишньому самопроголошеному "губернатору" Донецької області Павлу Губарєву. В ній йжеться, що одного з ватажків проросійських бойовиків чекають в Києві 11-13 січня "для проведення слідчих і процесуальних дій".

Зазначається, що Губарєва підозврюють у посяганні на територіальну цілісність і незалежність України, організації масових заворушень і причетності до функціонування терористичних організацій.

Раніше українська розвідка повідомляла, що Павло Губарєв зараз перебуває в Ясинуватій, де оголосив себе "мером" після того, як вартажок так званої "ДНР" нібито призначив його на цю посаду.

Павло Губарєв став відомий завдяки своїм проросійським виступам на мітингах в Донбасі в 2014 році, в ході яких агітував за від'єднання від України. Бойовик очолив організацію "Народне ополчення Донбасу", а пізніше самопроголосився "народним губернатором" Донецької області. З червня 2014 року він перебуває в розшуку. При цьому, Губарєв вже був в руках українського правосуддя, але його обміняли на трьох співробітників спецпідрозділу СБУ "Альфа", захоплених у полон сепаратистами.