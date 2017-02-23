СБУ прийшла з обшуками до Житомирської облради

Обшуки проводяться в рамках розслідування, що веде Генпрокуратура.

Оперативники СБУ посетили Житомирский областной совет

Співробітникипроводять санкціонований обшук і виїмку документів в приміщенні Житомирської обласної ради, повідомив голова Житомирської облради Володимир Ширма.

Як повідомляє "Укрінформ", цю інформацію підтвердила у коментарі керівник прес-служби Управління СБУ в Житомирській області Ірина Мартинюк. За її словами, співробітники управління ведуть обшуки в рамках виконання доручень слідчого комітету у кримінальному провадженні.

"Про це кримінальне провадженні йшлося у вівторок під час спільного брифінгу голови СБУ та генерального прокурора. Обшуки здійснюються у відповідності з Кримінально-процесуальним кодексом. Повідомлялося про певні відкриті порушення та відкриті кримінальні провадження. Кримінальне провадження розслідує Генпрокуратура", – повідомила вона.

Раніше глава Служби безпеки України Василь Грицак під час спільного брифінгу з генпрокурором Юрієм Луценком у вівторок, 21 лютого, повідомив про дії групи осіб, спрямованих на дестабілізацію і розхитування ситуації в країні.

СБУ оприлюднила записи телефонних розмов ряду українських громадян з російськими кураторами (зокрема - ), під час яких обговорювалися питання фінансування спецслужбами РФ штучних ініціатив федералізації України – просування ідей створення так званих вільних економічних зон, виборності голів облдержадміністрацій, відновлення економічних зв'язків з Росією та надання особливого статусу російській мові.

Гроші російських кураторів освоювалися шляхом проведення форумів, круглих столів, конгресів з прийняттям підсумкових рішень і звернень до Верховної Ради та президента України.