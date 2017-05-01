СБУ перекрила канал нелегального постачання боєприпасів із зони АТО

На Херсонщині контрактники налагодили продаж гранат цивільним.
Поставку боєприпасів цивільним налагодили двоє конткрактников однієї з частин Збройних сил України, яка дислокується в Херсонській області, повідомила прес-служба СБУ.
"Військовослужбовці затримано "на гарячому" під час збуту п'ять гранат РГД, трьох ручних осколкових гранат Ф-1 і гранатомета РПГ - 22", - сказано в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що СБУ та прикордонники провели контртерористичні навчання на кордоні Херсонської області та Криму.DT.UA