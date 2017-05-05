СБУ отримала доступ до телефонних розмов Захарченка

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

За рішенням суду слідчі ознайомляться зі змістом дзвінків і повідомлень терориста, починаючи з березня 2014 року.

СБУ перевірить, що "наговорив" терорист Захарченко за три роки окупації Донбасу vk/zaharcgenko_official

Суд дав Службі безпеки України доступ до телефонних розмов, повідомляють " Українські новини ".

Співробітники СБУ отримають доступ до мобільних переговорів терориста, починаючи з 1 березня 2014 року.

В ухвалі суду зазначається, що 31 липня 2014 року Захарченко повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 статті 258-3 (створення терористичної організації) Кримінального кодексу України. У той самий день його оголосили в розшук, так як встановити його фактичне місце розташування під час слідчо-розшукових заходів не вдалося.

1 серпня 2014 року суд дозволив правоохоронцям затримати ватажка терористів для участі в розгляді клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі СБУ встановили, що з 2014 року і по сьогоднішній день Захарченко користується послугами оператора "МТС", а також встановили номер його телефону.

За рішенням суду слідчі отримають доступ до речей і документів, які містять інформацію про дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор і прив'язкою до базових станцій, а також їх адреси. Крім того, у співробітників СБУ буде доступ до адрес місцезнаходження власника телефонного номера (Олександра Захарченко – ред.) у момент кожного вхідного і вихідного телефонного з'єднання з 1 березня 2014 року по 30 березня 2017 року. Також слідчі отримають доступ до SMS-повідомлень терориста, інформації про GPRS-трафік і приналежність номеру конкретній особі (в тому випадку, якщо абонент є контрактним) за номером телефону Захарченко.

Нагадаємо, раніше ватажок терористичного угруповання "ДНР" Олександр Захарченко заявив про готовність зустрітися з президентом України Петром Порошенком для запобігання загострення ситуації в Донбасі.