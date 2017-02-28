СБУ опублікувала запис розмови Захарченка про "ультиматум" Києву через блокаду ОРДЛО

Терористи збираються скористатися ситуацією, щоб за розпорядженням російських кураторів "націоналізувати" українські підприємства на окупованій території.

СБУ перехопили телефонну розмову ватажка "ДНР" про блокаду vk/zaharcgenko_official

Служба безпеки України оприлюднила уривок телефонних переговорів ватажка терористичної організації "ДНР" Олександра Захарченка із так званим "начальником управління внутрішньої та зовнішньої політики адміністрації" Дмитром Трапезніковмм, присвячених

Зміст розмови свідчить про те, що керівництво терористичних організацій має намір скористатися блокадою ОРДЛО для проведення узгодженої з російськими кураторами "націоналізації" українських підприємств на окупованій території.

"Ми тепер робимо блокаду Україні. Не будемо віддавати їм вугілля... У Плотницького (ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький, – Ред.) буде така ж заява", – заявив Захарченко під час обговорення тексту ультиматуму, озвученого 27 лютого.

27 лютого ватажків терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" висунули ультиматум" офіційному Києву й пообіцяли, що якщо до 1 березня блокада ОРДЛО не буде знята, вони "буде введено зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції", що працюють на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк, заявили про початок блокади переміщення залізницею товарів через лінію розмежування з окупованими районами Луганської та Донецької областей. "Штаб блокади торгівлі з окупантами" перекрив рух потягів на ділянці Гірське – Золоте, в Бахмуті та на станції Фенольна.

В уряді стверджують, що постачанню вугілля з окупованої території немає альтернативи,та заявляють, що блокада ОРДЛО підриває енергетичну безпеку країни. 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну було прийнято постанову про введення надзвичайних заходів у енергетиці.

Наступного дня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичної безпеки України та посилення захисту критичної інфраструктури" від 16 лютого.

Детальніше про значення і наслідки транспортної блокади ОРДЛО читайте в статті Оксани Сироїд "Скальпель" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".