СБУ опублікувала розмову ватажка "ДНР" про плани передачі "націоналізованих" підприємств олігарху Курченку

Податки від "націоналізованих" підприємств не будуть надходити до українського бюджету.

Російські куратори бойовиків планують передати структурам олігарха Курченка "націоналізовані" підприємства ОРДЛО Forbes.ua

Служба безпеки України опублікувала запис перехопленої розмови ватажка терористичної угруповання "ДНР" Олександра Захарченка з громадянином Росії, в якому обговорюється подальша доляв Донбасі.

"Розмова доводить, що більшість найпривабливіших українських економічних активів на тимчасово окупованій території Донецької області російські куратори планують передати структур олігарха Сергія Курченко, який втік у Росію. Зрозуміло, що податки від "націоналізованих" підприємств внаслідок блокади не будуть надходити до українського бюджету, а всі доходи виявляться в "гаманцях" екс-президента України Януковича", - йдеться в повідомленні прес-служби СБУ сьогодні, 1 березня.

Раніше лідер терористичного угрупування "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що "зовнішнє управління" введено майже на 40 підприємствах ОРДО з українською юрисдикцією.