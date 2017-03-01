Топ Новини
<
>

СБУ опублікувала розмову ватажка "ДНР" про плани передачі "націоналізованих" підприємств олігарху Курченку

1 березня в 17:58

Податки від "націоналізованих" підприємств не будуть надходити до українського бюджету.

Курченко
Російські куратори бойовиків планують передати структурам олігарха Курченка "націоналізовані" підприємства ОРДЛО
Forbes.ua
Служба безпеки України опублікувала запис перехопленої розмови ватажка терористичної угруповання "ДНР" Олександра Захарченка з громадянином Росії, в якому обговорюється подальша доля "націоналізованих" терористами українських підприємств в Донбасі.

"Розмова доводить, що більшість найпривабливіших українських економічних активів на тимчасово окупованій території Донецької області російські куратори планують передати структур олігарха Сергія Курченко, який втік у Росію. Зрозуміло, що податки від "націоналізованих" підприємств внаслідок блокади не будуть надходити до українського бюджету, а всі доходи виявляться в "гаманцях" екс-президента України Януковича", - йдеться в повідомленні прес-служби СБУ сьогодні, 1 березня.

Читайте також: Ватажок "ЛНР" готується "націоналізувати" підприємства Ахметова

Раніше лідер терористичного угрупування "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що "зовнішнє управління" введено майже на 40 підприємствах ОРДО з українською юрисдикцією

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Україна Росія ДНР СБУ Курченко
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.16
EUR 28.79
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...