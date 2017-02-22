СБУ оприлюднила записи переговорів помічників депутатів із російськими кураторами

Група осіб за замовленням спецслужб РФ готувала і проводила акції по дестабілізації ситуації в Україні.

Грицак розповів про співпрацю помічників депутатів із ФСБ Служба безпеки (Україна)

ГлаваВасиль Грицак під час спільного брифінгу з генпрокурором Юрієм Луценко у вівторок, 21 лютого, повідомив про дії групи осіб, спрямованих на дестабілізацію й розхитування ситуації в країні.

Деякі з учасників цих заходів є помічниками народних депутатів та лідерами громадських організацій, які підтримують контакти з російськими спецслужбами.

СБУ оприлюднила записи телефонних розмов ряду українських громадян з російськими кураторами, під час яких обговорювалися питання фінансування спецслужбами РФ штучних ініціатив федералізації України – просування ідей створення так званих вільних економічних зон, виборності голів облдержадміністрацій, відновлення економічних зв'язків з Росією та надання особливого статусу російській мові. Гроші російських кураторів освоювалися шляхом проведення форумів, круглих столів, конгресів з прийняттям підсумкових рішень і звернень до Верховної Ради та президента України.

Зокрема, керівник СБУ продемонстрував переговори Ганни Ярової та Юрія Житомирського, який є помічником трьох депутатів – Геннадія Кривошиї ("Народний фронт"), Дениса Силантьєва (Радикальна партія) і Тетяни Бахтєєвої ("Опозиційний блок").

"Ми нікого не звинувачуємо, але сподіваємося, що громадяни здатні проаналізувати ситуацію і зрозуміти звідки, ким і через кого генеруються подібні ідеї", – зазначив Грицак.

Луценко, у свою чергу, закликав фігурантів записів звернутися до правоохоронних органів, і добровільно співпрацювати зі слідством.

Раніше Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо одеського журналіста Григорія Кваснюка за неодноразові сепаратистські висловлювання в його авторських програмах.

"Слідчими Управління СБУ в Одеській області, за фактом випуску авторської програми "Правда з Григорієм Кваснюком", розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України", - уточнили в СБУ.