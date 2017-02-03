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СБУ оприлюднила розмову представників "ДНР" про обстріли Авдіївки з житлових кварталів Донецька

3 лютого в 19:27

Розмова двох представників "ДНР" містить деталі про розташування російських "Градів" в житлових кварталах окупованого міста.

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Представники "ДНР" на донецькому діалекті обговорюють "Гради" біля житлових будинків: "Обратка не прилетит"
Кадр/YouTube
Служба безпеки України опублікувала телефонні розмови колишнього голови т.зв. народної ради "ДНР" Андрія Пургіна та депутата фейкової народної ради "ДНР" Тетяни Дворядкіної.

Телефонна розмова підтверджує, що російські війська ведуть обстріли Авдіївки з житлових кварталів Донецька.

"Перехоплені розмови легалізовані слідством та будуть долучені до кримінальної справи про створення терористичної організації "ДНР", - йдеться в повідомленні СБУ.

Розмова містить ненормативну лексику (за критеріями цивілізованих людей).

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Раніше експерти міжнародної аналітичної групи Bellingcat, проаналізувавши обстріли Авдіївки за останні дні, повідомили, що російська армія використовувала для пусків РСЗВ місця поблизу житлових масивів, піддаючи небезпеці місцеве населення. На думку експертів, будь-яка українська контратака, покликана придушити вогонь РСЗВ, автоматично піддала б ризику життя цивільних осіб, які проживають в цьому районі.

За матеріалами: DT.UA
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Теги ДНР житло
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