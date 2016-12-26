Сайт Міністерства освіти і науки України постраждав від хакерської атаки

На даний час проводяться роботи по його відновленню.

Сайт МОН все ще не працює

Сайтатакували хакери, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна"

У прес-службі міністерства агентству розповіли про те, що Ddos-атака на офіційний сайт відомства була здійснена у вихідні.

Атака вже завершена, але сайт міністерства все ще не працює. Ведуться роботи по його відновленню.

Нагадаємо, що 7 грудня хакери атакували сайти Міністерства фінансів, Пенсійного фонду та Державної казначейської служби. Протягом доби доступ до сайтів вдалося відновити.

13 грудня хакерській атаці піддався сайт Міністерства оборони України.

14 грудня секретар РНБО Олександр Турчинов звинуватив в атаках на офіційні веб-сайти українських міністерств російських хакерів. За його словами, головним завданням кіберзлочинців була дестабілізація фінансово-банківського сектору України напередодні Нового року.