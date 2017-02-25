Савченко відвідала українських заручників в ОРДЛО

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Депутат передала речі від рідних шістьом українським військовим.

Савченко відвідала українських військових Василь Артюшенко, DT.UA

Народний депутат Надія Савченко відвідала виправну колонію в окупованій Макіївці, де містяться українські військовові, про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Відвідали дві камери де містяться шість наших військовополонених. Поспілкувалися з хлопцями. Умови жахливі, вологість, холод. Речі від рідних передали. Чекаємо до завтра. Обіцяли дати можливість відвідати всіх, хто в Мінських списках.

Коли йшла по коридорам тюрми кричала "Слава Україні", а у відповідь звучало "Героям слава!". Тому хлопці не бояться! А з безстрашними страшно воювати. Незламаний дух український.... Ми переможемо!", - написала Савченко.

Виправну колонію в Макіївці разом з Савченко також відвідав керівник центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан.

Раніше повідомлялося, що депутат Верховної Ради Надія Савченко і керівник "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан 24 лютого, приїхали в окупований Донецьк з наміром відвідати українських заручників.

Народний депутат від БПП Тетяна Ричкова і заступник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявили, що Савченко намагалася проникнути в розташування 79-й і 80-й бригад ВСУ в зоні АТО, закликала військовослужбовців залишити позиції і "вирушати до Києва валити злочинний режим".

В СБУ допустили відкриття кримінальної справи проти Савченко у зв'язку з закликами до держперевороту.