Савченко потрапила до ОРДЛО козячими стежками

"Стежками Савченко" щодня перетинають лінію розмежування близько 6 тисяч чоловік.

Стежки в ОРДЛО можуть назвати в честь Савченко Василь Артюшенко, DT.UA

Народний депутат Надія Савченко стверджує, що приїхала в окупований Донецьк за маршрутом контрабанди.

"Я переходила тими козячими стежками, якими гуляє контрабанда", - сказала вона на брифінгу в Києві, відповідаючи на питання журналістів про те, як вона потрапила на територію ОРДЛО.

Савченко заявила, що цими стежками щодня перетинають лінію розмежування близько 6 тисяч чоловік і СБУ знає про ці шляхи.

Вона заявила, що поки не вирішила, чи буде спілкуватися з СБУ у зв'язку зі своєю поїздкою. "Я, повернувшись, пропонувала зустрітися з представниками СБУ, у них не знайшлося часу. Тому я сказала, що проведу брифінг, а потім буду думати, відповідати на їхні запитання або скористаюся статтею Конституції і не буду свідчити", - сказала Савченко.

Нагадаємо, депутат Верховної Ради Надія Савченко і керівник "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан 24 лютого приїхали в окупований Донецьк з наміром відвідати українських заручників.

СБУ має намір в найближчі дні опитати позафракційного народного депутата Надію Савченко у зв'язку з її поїздкою в окупований Донецьк і зустріччю з керівництвом терористичної організації "ДНР".