Савченко показала список українських полонених, яких відвідала в окупованому Донецьку

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У списку 34 прізвища.

Савченко опублікувала список українських полонених, яких відвідала в окупованому Донецьку Андрій Товстиженко, DT.UA

Народний депутатоприлюднила список українських полонених, яких незаконно утримують бойовики терористичної організації "ДНР" в окупованому Донецьку.

"Вдалося побачити наших полонених. Хлопці почуваються добре. Умови звичайні, тюремні. Ставлення до них, кажуть, нормальне. В камері по троє, прогулянка годину на добу, дивитися телевізор виводять, канали переважно російські, з українських ловить "1+1" " та "5 канал". Вірять, що скоро будуть на волі і надії не втрачають! Давайте боротися за наших побратимів", - написала Савченко в Facebook сьогодні, 25 лютого.

В опублікованому списку 34 прізвища.

Раніше в Мережі було опубліковано відео відвідування народним депутатом України Надією Савченко українських полонених, яких незаконно утримують бойовики терористичного угруповання "ДНР" в окупованому Донецьку.