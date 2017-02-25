Топ Новини
<
>

Савченко показала список українських полонених, яких відвідала в окупованому Донецьку

25 лютого в 15:15

У списку 34 прізвища.

тюрьма
Савченко опублікувала список українських полонених, яких відвідала в окупованому Донецьку
Андрій Товстиженко, DT.UA
Народний депутат Надія Савченко оприлюднила список українських полонених, яких незаконно утримують бойовики терористичної організації "ДНР" в окупованому Донецьку.

"Вдалося побачити наших полонених. Хлопці почуваються добре. Умови звичайні, тюремні. Ставлення до них, кажуть, нормальне. В камері по троє, прогулянка годину на добу, дивитися телевізор виводять, канали переважно російські, з українських ловить "1+1" " та "5 канал". Вірять, що скоро будуть на волі і надії не втрачають! Давайте боротися за наших побратимів", - написала Савченко в Facebook сьогодні, 25 лютого.

В опублікованому списку 34 прізвища.

Читайте також: Савченко приїхала в окупований Донецьк — росЗМІ

Раніше в Мережі було опубліковано відео відвідування народним депутатом України Надією Савченко українських полонених, яких незаконно утримують бойовики терористичного угруповання "ДНР" в окупованому Донецьку.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Україна Савченко полон Донецьк ДНР
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.91
EUR 28.45
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...