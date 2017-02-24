Савченко планувала закликати бійців АТО до повалення конституційного ладу — Шкіряк

Народний депутат їхала в зону АТО з метою закликати солдатів "кидати зброю, йти з передової і "знести злочинну владу", заявляє Шкіряк.
"Як з'ясувалося, вона їхала туди з відверто провокаційною метою і закликами "кидати зброю, йти з передової на Київ, щоб знести "злочинну владу", - написав Шкіряк в Facebook.
Він також зазначив, що це прямий заклик до повалення конституційного ладу і є підстави відкривати кримінальне провадження за ст. 109 КК - державна зрада, заклики до повалення Конституційного ладу.
"Сподіваюся на швидку й адекватну реакцію ГПУ і СБУ", - додав Шкіряк.
Раніше повідомлялося, що депутат Верховної Ради Надія Савченко і керівник центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан сьогодні, 24 лютого, приїхали в окупований бойовиками терористичного угруповання "ДНР" Донецьк, де мають намір зустрітися з українськими полоненими, яких утримують терористи.DT.UA