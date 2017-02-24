Топ Новини
<
>

Савченко планувала закликати бійців АТО до повалення конституційного ладу — Шкіряк

24 лютого в 18:27

Народний депутат їхала в зону АТО з метою закликати солдатів "кидати зброю, йти з передової і "знести злочинну владу", заявляє Шкіряк.

Савченко
Шкіряк заявив, що Савченко планувала закликати бійців АТО до повалення конституційного ладу
Василь Артюшенко, DT.UA
Депутат Ради Надія Савченко, користуючись мандатом народного депутата, намагалася проникнути в розташування передових 79-й і 80-й ОАМБ в зоні АТО, заявив радник глави МВС Зорян Шкіряк.

"Як з'ясувалося, вона їхала туди з відверто провокаційною метою і закликами "кидати зброю, йти з передової на Київ, щоб знести "злочинну владу", - написав Шкіряк в Facebook.

Він також зазначив, що це прямий заклик до повалення конституційного ладу і є підстави відкривати кримінальне провадження за ст. 109 КК - державна зрада, заклики до повалення Конституційного ладу.

"Сподіваюся на швидку й адекватну реакцію ГПУ і СБУ", - додав Шкіряк.

Читайте також: В ОРДЛО нейтрально пишуть про Савченко і дуже сподіваються на Трампа

Раніше повідомлялося, що депутат Верховної Ради Надія Савченко і керівник центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан сьогодні, 24 лютого, приїхали в окупований бойовиками терористичного угруповання "ДНР" Донецьк, де мають намір зустрітися з українськими полоненими, яких утримують терористи.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Савченко Київ Конституція АТО Україна
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.91
EUR 28.45
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...