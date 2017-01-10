Савченко опублікувала списки полонених і зниклих без вести в Донбасі

За словами народного депутата, Україною розшукується 494 безвісти зниклих.

Савченко опублікувала списки полонених і зниклих без вести в зоні АТО Василь Артюшенко, DT.UA

Народний депутат України Надія Савченко опублікувала списки полонених і зниклих безвісті в Донбасі та заявила, що обмін "всіх на всіх" має відбутися у три етапи.

"Перший етап: здійснюється обмін за списками, які підтверджує кожна сторона зі свого боку утримуваних полонених. Етап другий: з тих, хто залишився в списках, розшукуються по прихованих тюрмах і підвалах, однією і іншою стороною, всі полонені, які залишилися живі. Етап третій: всі, кого знайти не вдалося визнаються мертвими або зниклими безвісти", - написала вона в Facebook.

"Перша категорія - це наші військовополонені, які знаходяться на окупованій Росією території Донецької і Луганської областей України. Українська сторона подається запит на 129 осіб. Протилежна сторона підтверджує 42 людини", - зазначила Савченко.

Вона підкреслила, що Україна розшукує 494 безвісти зниклих і зазначила, що у другій категорії обміну українські політв'язні, які містяться в російських тюрмах і в окупованому Росією Криму, яких в цілому налічується 44 людини.

Раніше повідомлялося, що за даними СБУ, терористи ОРДЛО утримують в заручниках 110 українських громадян. 492 людини вважаються зниклими безвісти. У Мінську тривають переговори про обмін полоненими за формулою "228 на 58", узгодженою з ОБСЄ.