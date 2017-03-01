САП вимагатиме від Молдови екстрадиції судді Чауса

На початку 2017 року стало відомо про перебування Чауса на території Молдови.
Наголошується, що за оперативною інформацією, на початку 2017 року стало відомо про перебування Чауса на території Молдови.
Раніше в ГПУ повідомили, що суддю-утікача Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, розкритого НАБУ при отриманні хабара в 150 тисяч доларів в серпні минулого року, затримано в Молдові.
За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Чаус вимагав ці гроші у справі, пов'язаній з незаконним обігом наркотиків. Детективи НАБУ провели обшук в його автомобілі, де виявили частину хабара в 70 тисяч доларів. Ще 80 тисяч доларів він заховав у своєму укритті, на земельній ділянці, у банці.
6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт Чауса. В той же день глава САП Назар Холодницький повідомив, що Чаус знаходиться на території окупованого Криму.
У листопаді Миколу Чауса за запитом української сторони оголосили у міжнародний розшук.
У жовтні директор НАБУ Артем Ситник допускав, що Чаус може повернутися в Україну добровільно.
DT.UA