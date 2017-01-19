Рятувальники назвали безпечні місця для водохресного купання у Києві

У ДСНС рекомендують пірнати у водохресну воду тільки в спеціально відведених місцях, де є рятувальники та медики.
Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Києві, визначено такі місця для водохресного купання.
Голосіївський район: Ресторанний комплекс "Галера" - вул. Героїв Сталінграда, 35; Ресторанний комплекс "Дніпровська Рів'єра" - Жуків острів, вул. Лютнева, 58к;
Дарницький район: пляж "Берковщина" - вул. Дніпровська набережна; парк Партизанської слави - вул. Славгородська, 54; Заплавное озеро - вул. Лермонтова;
Деснянський район: Центральний пляж річка Десенка;
Дніпровський район: Парк культури і відпочинку "Гідропарк" - каплиця Хрещення Господнього; пляж "Тельбін";
Оболонський район: пляж затоки "Оболонь" - вул. Прирічна, 5; озеро Вербне.
Водохреща є третім найбільшим святом, яке завершує цикл Різдвяних свят. Свято встановлено в пам'ять про євангельській події, коли 30-річний Ісус Христос хрестився від Івана Предтечі у водах Йордану.
Вважається, що вода у цей день набуває особливої чудодійну силу. Нібито на Водохреща з опівночі до опівночі вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року.
Детальніше про свято читайте у матеріалі DT.UA "Водохреща: Народні звичаї та традиції".DT.UA