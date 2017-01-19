Рятувальники назвали безпечні місця для водохресного купання у Києві

У ДСНС рекомендують пірнати у водохресну воду тільки в спеціально відведених місцях, де є рятувальники та медики.

Рятувальники не рекомендують пірнати у холодну воду де попало Василь Артюшенко, DT.UA

Київські рятувальники рекомендують під час Водохреща, 19 січня, купатися у відкритих водоймах тільки в спеціально відведених місцях, де чергуватимуть медики та співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Києві, визначено такі місця для водохресного купання.

Голосіївський район: Ресторанний комплекс "Галера" - вул. Героїв Сталінграда, 35; Ресторанний комплекс "Дніпровська Рів'єра" - Жуків острів, вул. Лютнева, 58к;

Дарницький район: пляж "Берковщина" - вул. Дніпровська набережна; парк Партизанської слави - вул. Славгородська, 54; Заплавное озеро - вул. Лермонтова;

Деснянський район: Центральний пляж річка Десенка;

Дніпровський район: Парк культури і відпочинку "Гідропарк" - каплиця Хрещення Господнього; пляж "Тельбін";

Оболонський район: пляж затоки "Оболонь" - вул. Прирічна, 5; озеро Вербне.

Водохреща є третім найбільшим святом, яке завершує цикл Різдвяних свят. Свято встановлено в пам'ять про євангельській події, коли 30-річний Ісус Христос хрестився від Івана Предтечі у водах Йордану.

Вважається, що вода у цей день набуває особливої чудодійну силу. Нібито на Водохреща з опівночі до опівночі вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року.

Детальніше про свято читайте у матеріалі DT.UA "Водохреща: Народні звичаї та традиції".