Ryanair планує літати в Дніпро і Одесу

Крім Львова і Києва найбільший лоукостер Європи зацікавлений у містах, де є інфраструктура і злітно-посадочні смуги.

Ryanair хоче прийти в Одесу і Дніпро Ryanair

планує в найближчому майбутньому запустити рейси в Одесу і Дніпро, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Відповідаючи на питання про те, чи розглядає лоукостер можливість польотів з таких міст, як Одеса чи Дніпро, міністр сказав: "Так, вони розглядають. Потенційно вони їм цікаві. Я сподіваюся, що не тільки їм. Тому я б дуже хотів, щоб усі міста, які мають нормальну інфраструктуру, в першу чергу, злітно-посадкові смуги та аеронавігаційні системи безпеки, мали можливість приймати велику кількість авіакомпаній".

Також міністр повідомив, що Ryanair поки не планує здійснювати перельоти між аеропортами всередині України. "Поки що у нас не дозволено законодавством, щоб іноземна авіакомпанія виконувала польоти за внутрішньоукраїнськими маршрутами. Це можливо тільки у випадку, якщо Ryanair буде мати якусь свою українську дочірню компанію. Але я не знаю таких випадків у практиці Ryanair", - додав Омелян.

Нагадаємо, що найбільший європейський лоукостер Ryanair наприкінці вересня почне польоти з аеропорту Львова та київського аеропорту "Бориспіль"

Планується, що лоукостер Ryanair до кінця 2017 року запустить 11 рейсів з Києва та Львова. З Києва лоукост буде літати в Лондон, Манчестер, Ейндховен і Стокгольм, а зі Львова - в Лондон, Ейндховен, Берлін, Вроцлав, Краків, Будапешт, Меммінген.

Рейси в Ейндховен і Манчестер будуть виконуватися 3 рази в тиждень, у Лондон - 5 разів на тиждень, а в Стокгольм - 4 рази в тиждень. Компанія розраховує на пасажиропотік з Києва обсягом у 250 тисяч чоловік.