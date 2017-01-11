Рух транспорту в ряді районів Одеської області заборонили до ранку – ДСНС

Заборона пов'язана з новим погіршенням погодних умов.

В Одеській області зберігаються транспортні складнощі 112 Україна

У зв'язку з погодними умовами до ранку 11 січня заборонено рух автотранспорту по дорогах місцевого та державного значення в південних і центральних районах Одеської області.

"У зв'язку з погіршенням погодних умов: сніг, вночі на півдні сильний сніг, який супроводжується поривчастим вітром 15-20 м/с., хуртовинами, сніговими заметами та температурою повітря до -12 С, заборонено рух автотранспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування (державного та місцевого значення), які пролягають по території Арцизького, Біляївського, Білгород-Дністровського, Кілійського, Лиманського, Ізмаїльського, Овідіопольського, Ренійського, Саратського, Татарбунарського районів, з 00.00 до 9.00 11 січня 2017р. Крім автодоріг М-05 Київ-Одеса, М-05-01 обхід Одеси і М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на Таганрог)", – сказано в повідомленні ДСНС.

Також у відомстві повідомили, що залишається обмеження в русі для великовантажного транспорту на а/д М-13 Кропивницький - Платоново, км 157 + 216 - км 254 + 416. Залишається закритим рух для всіх видів транспорту на автодорозі М-15 Одеса – Рені. Роботи з очищення доріг від снігу тривають, запевняють у ДСНС.

Як повідомлялося, на південні регіони України насувається новий циклон з Чорного моря.