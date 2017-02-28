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Рубан звинуватив СБУ у зриві обміну полонених

28 лютого в 02:53

На його думку, обмін все-таки відбудеться.

Рубан
Рубан звинуватив СБУ у зриві обміну полонених
Керівник Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан звинуватив СБУ у зриві обміну полоненими, оскільки її працівники не пропустили його через КПВВ "Маріїнка".

"Сьогоднішній обмін, який повинен був відбутися поза Мінських угод, зірваний, так як я не потрапив на ту територію. Він відбудеться, незалежно від того, хто його буде підштовхувати..., обмін буде", - зробив заяву Рубан. При цьому, він не відповів на питання журналістів про наступну можливу дату обміну.

Рубан також заявив, що Надія Савченко 24 лютого не перетинала з ним КПВВ "Маріїнка", вони зустрілися вже в Донецьку.

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Служба безпеки України скасувала дозвіл на перетин лінії розмежування в Донбасі голові ГО "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану.

За матеріалами: Українські новини
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Теги обмін Рубан полон йога офіцер Володимир СБУ Україна служба безпека
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