На його думку, обмін все-таки відбудеться.

Рубан звинуватив СБУ у зриві обміну полонених

Керівник Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан звинуватив СБУ у зриві обміну полоненими, оскільки її працівники не пропустили його через КПВВ "Маріїнка".

"Сьогоднішній обмін, який повинен був відбутися поза Мінських угод, зірваний, так як я не потрапив на ту територію. Він відбудеться, незалежно від того, хто його буде підштовхувати..., обмін буде", - зробив заяву Рубан. При цьому, він не відповів на питання журналістів про наступну можливу дату обміну.

Рубан також заявив, що Надія Савченко 24 лютого не перетинала з ним КПВВ "Маріїнка", вони зустрілися вже в Донецьку.

Служба безпеки України скасувала дозвіл на перетин лінії розмежування в Донбасі голові ГО "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану.