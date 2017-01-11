Розведення військ у Станиці Луганській невигідне бойовикам ОРЛО - СЦКК

У цьому випадку вони втратять стратегічно важливу висоту - гору князя Ігоря, вважає керівник української сторони СЦКК Борис Кременецький.

Розведення військ в ОРЛО невигідне бойовикам, вважає генерал-майор Кременецький

Генерал-майор ЗСУ, керівник української сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню () Борис Кременецький в інтерв'ю " Українській правді " прокоментував ситуацію з розведенням сил і засобів у Станиці Луганській.

"Якщо ми подивимося географію цього місця, то позиції ОРЛО знаходяться на горі князя Ігоря - це висота, з якої все можна контролювати. Тому в разі розведення їм доведеться залишити ці позиції і піти за гору", - повідомив Кременецький.

Втрата такої важливої висоти, за словами військового, загрожує бойовиками "ЛНР" втратою тактичної переваги на даній ділянці зони АТО. На думку Бориса Кременецького, саме це і призводить до зривів розведення з боку бойовиків.

Військовий розповів також про розведення військ в Петровському, яке стало можливим лише з другої спроби.

"Ми вже були готові розводити війська. З того боку було два російських генерала. Я був з цього боку. Ми домовилися, що за 10 хвилин до розведення випускаємо по білій ракеті, а початок розведення - це зелена. Пішла біла ракета з обох сторін. І тут ми помітили безпілотник темного кольору над нашими позиціями", - розповів Кременецький.

Представники Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, повідомили про те, що це не їх БПЛА.

"Справді, безпілотник ОБСЄ білий, а це був темний. Зовні він нагадував російський. Протягом 45 хвилин він п'ять разів пролетів над нашими позиціями. Ми розцінили його як ворожі дії. У підсумку ми прийняли рішення призупинити розведення та повідомили про це присутнім представникам ОБСЄ", - підкреслив Кременецький.

Одразу ж за припиненням розведення з боку бойовиків "ЛНР" послідували постріли з автоматичного гранатомета і автоматні черги приблизно за 700-800 метрів до патруля ОБСЄ.

"Наступного дня ми очікували, що у звіті ОБСЄ буде інформація про цей обстріл. Але у звіті ОБСЄ була інформація, що "чули якісь постріли з невідомого напрямку" і "не встановлено, на цій ділянці чи ні. А ми точно знаємо прізвища тих спостерігачів, які там були. А як тільки почалися постріли, вони поїхали з ними були наші офіцери, це все чули", - зазначив генерал-майор.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдик заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

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