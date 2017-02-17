Розумних причин відмовляти Україні в озброєнні немає - The Atlantic Council

Москва вже показала, що готова посилювати війну незалежно від того, що робить Україна чи Захід.

У Заходу немає причин відмовляти Україні в озброєнні. Facebook/Міністерство оборони України

Відмова від передачі летальної зброїбазується на простому аргументі. Якщо США озброять Київ, Моска посилить війну в Донбасі. Кремль підвищить ставки, відправляючи ще більше зброї в сусідню країну або зробить військовий тиск на Україну ще більш сильним.

За цією логікою, якщо ескалація вигідна лише Росії, передача зброї Україні - це погана ідея. Але це дуже сумнівна логіка.

Про це в статті для Atlantic Council політолог Rutgers University-Newark Александр Мотиль. Вона опирається на ґрунтується на припущенні, що Москва нібито лише відповіла на українські і західні ініціативи в Криму і Донбасі.

"А отже Україна постала під загрозу російські інтереси своїм вибором демократії і Заходу. Тож "бідній Росії" нібито нічого не лишалося, окрім як відповісти насиллям. Захід розширив НАТО, а бідній Росії "довелося" вторгнутися в Україну. Те, що українська революція не була спрямована проти Росії і що саме російська агресія відвернула Україну від Москви, у цій логіці ігнорується. Так само, як і той факт, що НАТО переживав занепад, поки війна Путіна його не відродила. І альянс ніколи серйозно не цікавило членство України", - пише експерт.

Він додає, що останні події довели сумнівність цієї позиції. Кілька тижнів тому Росія влаштувала серйозну ескалацію із застосуванням артилерії проти України у місті Авдіївка. Слабке просування українських сил було надто незначним, щоб спровокувати настільки непропорційно жорстокі атаки. Вони були, швидше, сигналом Кремля новій адміністрації в США, що він може робити, що заманеться і коли заманеться у межах своєї так званої "сфери впливу".

Крім того, лише кілька днів тому російське телебачення підтвердило те, про що Україна говорила постійно: у проросійських бойовиків в Донбасі є близько 700 танків. Враховуючи, що у них було лише кілька бронемашин у 2014 році, можна зробити висновок, що танки прибули з Росії - єдиної країни, яка розділяє кордон з Донбасом. Звісно, Кремль заперечує це, але його заперечення сміховинні через абсурдність.

Все це вказує на оде: Росія підвишує ставки, відправляючи більше зброї, бойовиків чи посилюючи військовий тиск на Україну, не залежно від того, що Україна і Захід зроблять.

"Кремль йде на ескалацію не тому, що він реагує на дії Заходу чи України, а тому, що у нього є свої імперіалістичні плани щодо України і інших країни так званого "близького зарубіжжя". Українська незалежність, так само як і білоруська чи незалежність країн Балтії, - це провокація проти потреб путінської Росії", - йдеться в статті.

Автор погоджується, що якби ЄС чи США озброїли Україну, вірогідно, що Росія б на це відповіла. Але проблема в тому, що Росія влаштує ескалацію все одно, навіть якщо Київ не отримає летальну зброю. Передача озброєння підвищить здатність України захистити себе.

"Уявімо, що США передали Україні 700 протитанкових ракет. А Росія відіслала ще 700 танків "у відповідь". За яких Україна має більше можливостей стримати російський наступ: коли у неї нема протитанкових ракет, а у Росії є 700 танків, чи коли в України є 700 західних ракет, а у Росії є 1400 танків? Звісно ж у другому випадку. Тому що в першому Росія може здобути перевагу над Україною без втрат. А так їй доведеться двічі подумати, чи готова вона втратити 700 танків. Тож треба озброїти Україну негайно", - йдеться в статті.

Автор додає, що мир на Сході України почнеться тоді, коли Росія і її тиранічний президент вирішать, що вони хочуть цього миру. Але шанси спалаху насильства будуть скорочені, якщо в України будуть серйозні можливості захиститися від російського наступу.

Нагадаємо, що нещодавно республіканець Джон Маккейн знову закликав Трампа надати Україні летальну зброю. Таким чином, сенатор відреагував на заяви Трампа, що Росія анексувала Крим "із-за м'якості" 44-го президента США Барака Обами. Також нещодавно в Білому домі заявили про необхідність повернення анексованого Криму Україні.